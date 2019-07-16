МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

В Москве вечером 16 июля и в ночь на 17 июля ожидаются гроза и сильный ветер. Об этом говорится в прогнозе регионального главка МЧС.

При грозе скорость порывов ветра может достигать 12–17 м/с. Местами в столице будет наблюдаться туман.

В среду и четверг в Москве и Московской области в течение дня ожидаются кратковременные дожди, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Уже сегодня в Москве местами пройдут кратковременные дожди с грозами. А в среду и четверг регион окажется под влиянием циклона с юго-запада, который несет в себе достаточно большие запасы влаги. В течение полутора суток в столичном регионе будет облачно, пройдут кратковременные дожди ливневого характера. Потом дождей станет меньше, но не факт, что они прекратятся», — рассказал он.

Ранее Гидрометцентр предупреждал, что во второй половине недели на погоду во всей Центральной России будет оказывать влияние циклон, который принесет сильные грозовые дожди. В пятницу, 19 июля, и субботу, 20 июля, циклон немного ослабеет, но дожди не прекратятся.