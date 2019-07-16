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Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Amazon $2 370 (+18,23%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
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В Италии у воевавших в Донбассе радикалов нашли ракету «воздух-воздух»

Итальянская полиция в ходе антитеррористической спецоперации обнаружила у группы экстремистов ракету класса «воздух-воздух». Об этом сообщает пресс-служба Государственной полиции Италии.

Операция проходила в городе Павия, который расположен на север Италии. Арсенал оружия, среди которого обнаружили ракету, находился в ангаре. Также там нашли девять штурмовых винтовок, автомат, семь пистолетов, три дробовика, а также почти тысячу патронов к ним.

В полиции отметили, что спецоперация проводилась в отношении лиц, связанных с ультраправым движением, члены которого принимали участие в вооруженном конфликте на востоке Украины.

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