Общество , 16 июл, 06:39 Сделано для агрегаторов
0
В Италии у воевавших в Донбассе радикалов нашли ракету «воздух-воздух»
Итальянская полиция в ходе антитеррористической спецоперации обнаружила у группы экстремистов ракету класса «воздух-воздух». Об этом сообщает пресс-служба Государственной полиции Италии.
Операция проходила в городе Павия, который расположен на север Италии. Арсенал оружия, среди которого обнаружили ракету, находился в ангаре. Также там нашли девять штурмовых винтовок, автомат, семь пистолетов, три дробовика, а также почти тысячу патронов к ним.
В полиции отметили, что спецоперация проводилась в отношении лиц, связанных с ультраправым движением, члены которого принимали участие в вооруженном конфликте на востоке Украины.