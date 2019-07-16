Суд вынес приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра

Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор фигурантам дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной. Об этом объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщает в Telegram-канале.

Галину Гусейнову приговорили к 15 годам колонии общего режима, а Размика Акобяна к семи годам колонии строгого режима. Уточняется, что уголовное дело в отношении третьего фигуранта дела Сеника Нарояна было прекращено в связи с его смертью. Нароян покончил с собой в начале июля после того, как присяжные признали его виновным и не заслуживающим снисхождения.

По версии следствия, Гусейнова была сиделкой Мациной, которая работала Мариинском театре. В 2017 году Гусейнова проникла в квартиру женщины, а затем впустила туда своих сообщников Акобяна и Нарояна. Преступники избили и задушили Мацину, украли у нее банковскую карту и не менее 130 тыс. руб.

Нина Мацина пережила блокаду Ленинграда. Она работала переписчицей нотных материалов и была старейшим работником Мариинки.