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Убивший старейшую сотрудницу Мариинки мужчина покончил с собой

4 июля в Санкт-Петербурге был обнаружен мертвым Сеник Нароян, признанный виновным в убийстве 93-летней блокадницы, работавшей в Мариинском театре. Об этом сообщает сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтверждает агентство ТАСС.

Тело нашли примерно через пять часов после оглашения приговора в конвойном помещении, где Нароян и его сообщники Галина Гусейнова и Размик Акобян ожидали конвоирования в СИЗО. По предварительным данным, Гусейнову и Акобяна увезли с изолятор, а Нароян остался в помещении один, сообщает агентство ТАСС.

Накануне присяжные в Санкт-Петербургском суде признали Сеника Нарояна виновным и не заслуживающим снисхождения. Он отрицал свою вину. Выступая 1 июля с последним словом, Нароян заявил, что если присяжные вынесут обвинительный приговор, то он попросит его расстрелять, пишет «Петербургский дневник».

Издание «Мойка 78» сообщило со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД, что полиция начала служебную проверку по факту смерти Сеника Никояна. «Виновные лица из числа сотрудников полиции, несших службу в составе конвоя, будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел», — добавили в ведомстве, сообщает издание.

По версии следствия, в ноябре 2017 года обвиняемые Галина Гусейнова, Рамзик Акобян и Сеник Нароян проникли в квартиру, ограбили и убили переписчицу нотных материалов Мариинского театра Нину Мацину. Они избили и задушили потерпевшую, украли ее банковскую карту и не менее 130 тыс. руб., передает ТАСС.

Теги: Убийство, Мариинский театр
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