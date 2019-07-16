ООН сообщила о сокращении смертности от СПИДа в мире на треть за 8 лет

ООН сообщила о сокращении смертности от СПИДа в мире на треть за 8 лет

В 2018 году от ВИЧ в мире умерли 770 тыс. человек, что на 33% меньше, чем в 2010 году, сообщается в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAID).

Отмечается, что снижение смертности связано с расширением доступа к лечению и прогрессом в предоставлении услуг по ВИЧ и туберкулезу, при этом во многом оно обусловлено улучшениями ситуации в восточной и южной частях Африки.

При этом, согласно докладу, в Восточной Европе и Центральной Азии смертность от СПИДа возросла на 5% с 2010 года, а на Ближнем Востоке и в Северной Африке — на 9%.

Всего в 2018 году в мире диагноз ВИЧ-инфекция получили 1,7 млн человек, что на 16% меньше, чем в 2010 году. В Южной Африке с 2010 года число новых случаев заражения сократилось более чем на 40%. При этом в Восточной Африке и Центральной Азии наблюдался рост на 29%, на Ближнем Востоке и в Северной Африке — на 10%, в Латинской Америке — на 7%.