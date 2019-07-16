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Apple $230 (+12,16%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Северсталь ₽1 207,46 (+15,15%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,78%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
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ООН сообщила о сокращении смертности от СПИДа в мире на треть за 8 лет

В 2018 году от ВИЧ в мире умерли 770 тыс. человек, что на 33% меньше, чем в 2010 году, сообщается в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAID).

Отмечается, что снижение смертности связано с расширением доступа к лечению и прогрессом в предоставлении услуг по ВИЧ и туберкулезу, при этом во многом оно обусловлено улучшениями ситуации в восточной и южной частях Африки.

При этом, согласно докладу, в Восточной Европе и Центральной Азии смертность от СПИДа возросла на 5% с 2010 года, а на Ближнем Востоке и в Северной Африке — на 9%.

Общество
Число живущих с ВИЧ в России превысило миллион

Всего в 2018 году в мире диагноз ВИЧ-инфекция получили 1,7 млн человек, что на 16% меньше, чем в 2010 году. В Южной Африке с 2010 года число новых случаев заражения сократилось более чем на 40%. При этом в Восточной Африке и Центральной Азии наблюдался рост на 29%, на Ближнем Востоке и в Северной Африке — на 10%, в Латинской Америке — на 7%.

В мае Минздрав сообщил, что в России общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в 2018 году составило 896 тыс.

Теги: ООН, СПИД, болезнь
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