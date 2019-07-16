В МВД опровергли задержание журналистов за вопрос о дорогах Вилюйска

Полиция опровергла данные о задержании журналистов телеканала «Якутия 24». В пресс-службе ГУ МВД по республике Саха (Якутия) заявили, что корреспондента и оператора канала опросили по заявлению мэра Вилюйска из-за съемки в администрации города без разрешения.

«Никакого задержания не было. Это проверка сообщения. К нам поступило заявление главы администрации города Вилюйска. Их [журналистов] опросили и отпустили», — уточнили в ведомстве.

В МВД сообщили, что 16 июля в 14:00 по местному времени (8:00 мск) в полицию поступила просьба от главы Вилюйска проверить двух неизвестных лиц, которые, несмотря на его отказ от интервью,провели видеосъемку в администрации города. Молодые люди были приглашены в отдел для дачи объяснений, они пояснили полиции, что являются журналистами.

О задержании съемочной группы «Якутии 24» ранее сообщалось на сайте канала. По словам журналиста Евгения Тойтонова, он хотел побеседовать с мэром Вилюйска Ньургустаном Афанасьевым. В ходе съемок корреспондент задал градоначальнику вопрос о состоянии дорог. После этого Афанасьев вытолкал съемочную группу за дверь.

«Мы проводили опрос жителей Вилюйска о состоянии дорог. К нам подошел участковый и сообщил, что на меня и оператора поступило заявление от мэра», — рассказал Тойтонов.