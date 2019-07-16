Трамп проверит подозрения основателя PayPal Тиля о связи Google и Китая

Администрация Дональда Трампа проверит информацию сооснователя PayPal, бизнесмена Питера Тиля, обвинившего Google в сотрудничестве с китайской армией. Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

Fox называет Тиля давним сторонником Трампа. Предприниматель, который также является членом совета директоров Facebook — одного из главных конкурентов Google, ранее призвал ФБР и ЦРУ расследовать предполагаемую связь поисковика с зарубежными разведками. Кроме того, он заявил, что Google работает с китайскими военными, «избегая контакта» с американской армией. В компании все обвинения отвергли.

Президент США назвал Тиля прекрасным парнем, который «знает свою тему лучше, что кто-либо». «Администрация взглянет [на ситуацию]», — заключил Трамп.

Google не впервые обвиняют в связях с Китаем — в марте это делал сам Трамп, а также некоторые военные. Кроме того, поисковик подозревают в предвзятости по отношению к республиканцам.Тогда Google опроверг сотрудничество с армией Китая.

