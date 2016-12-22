Гендиректор Google согласился дать показания по обвинениям в предвзятости

Генеральный директор Google Сундар Пичаи согласился дать показания в судебном комитете Палаты представителей США по поводу подозрений в предвзятом отношении компании к консерваторам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на лидера республиканского большинства Кевина Маккарти.

«Я думаю, что мы действительно показали, что существует предвзятость, которая является человеческой природой, но вы должны иметь прозрачность и справедливость», — сказал Маккарти.

Политик отметил, что по мере роста высокотехнологичного бизнеса не было достаточно прозрачности, что привело к разрушению доверия и нанесло вред потребителям. Он рассказал, что гендиректор Google встретился с высокопоставленными республиканцами, чтобы обсудить их проблемы. Их волнует то, как на алгоритмы поиска влияет человеческая предвзятость, а также вопросы конфиденциальности, классификация новостей и мнений, работа со странами, где нарушаются права человека.

Агентство добавляет со ссылкой на пресс-службу Белого Дома, что Пичаи также принял приглашение поучаствовать в круглом столе вместе с президентом США Дональдом Трампом и другими заинтересованными сторонами.

В конце сентября газета The Wall Street Journal выяснила, что сотрудники Google обсуждали способы настроить поисковую систему так, чтобы она могла противодействовать иммиграционному указу Трампа. По данным издания, они пытались избавить поиск от «исламофобских» результатов. Однако представитель Google заявил, что компания никогда не манипулировала результатами поиска для продвижения определенной политической идеологии.