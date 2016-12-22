ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,38 64,97 EUR Нал. 77,12 75,47 USD Бирж. 65,54 -0,09 EUR Бирж. 76,10 -0,28 USD ЦБ. 65,59 -0,24 EUR ЦБ. 76,23 -0,81 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6639,01 -48,79 IMOEX 2475,36 +0,03% RTSI 1192,04 +0,35% Brent 82,80 +1,38% DJIA 26458,37 +0,05% Nasdaq 8046,35 +0,05%
Гендиректор Google согласился дать показания по обвинениям в предвзятости
Лента новостей
Гендиректор Google согласился дать показания по обвинениям в предвзятости 01:47, Технологии и медиа Палестина подала иск против США в Международный суд ООН 01:30, Политика Адвокат Роналду подаст в суд на Der Spiegel за статью об изнасиловании 01:11, Общество Лавров ответил шуткой на вопрос о переманивании фермеров из ЮАР 00:50, Политика Основатель CNN признался в борьбе с деменцией 00:21, Общество Володин не одобрил идею оплаты представительских расходов депутатов 28 сен, 23:47, Общество Лавров сообщил о начатых сразу после гибели Ил-20 поставках С-300 в Сирию 28 сен, 23:36, Политика Лавров заявил о «хороших возможностях» обхода санкций США против Ирана 28 сен, 23:28, Политика На электрификацию железнодорожной части моста в Крым объявлен тендер 28 сен, 23:14, Бизнес Илон Маск и Марк Цукерберг потеряли за день $3,5 млрд 28 сен, 23:01, Бизнес В Киеве пассажиров поезда на Мариуполь эвакуировали из-за угрозы взрыва 28 сен, 22:43, Общество Компания главы «Деловой России» поставит Москве лекарства на 18 млрд руб. 28 сен, 22:33, Бизнес Лавров заявил о согласии Москвы на охрану ООН для миссии ОБСЕ в Донбассе 28 сен, 21:52, Политика Spiegel узнал об обвинении Роналду в изнасиловании 28 сен, 21:22, Общество Blue Origin cтанет поставщиком альтернативы РД-180 для NASA 28 сен, 21:14, Политика Первый новейший истребитель F-35B разбился в США 28 сен, 21:02, Общество Facebook заявил о затронувшей 50 млн аккаунтов атаке 28 сен, 20:54, Технологии и медиа Загитова выиграла первый в сезоне турнир с тремя мировыми рекордами 28 сен, 20:48, Спорт Президент ЦАР заявил об отсутствии новостей в деле о гибели репортеров 28 сен, 20:35, Общество В Центре им. В.И. Шумакова состоялась  тысячная трансплантация сердца 28 сен, 20:32, Пресс-релизы ФАС пригрозила завести дело за рекламу Burger King про голод в Петербурге 28 сен, 20:13, Бизнес Шведской академии пригрозили потерей права вручать литературную Нобелевку 28 сен, 20:02, Общество ЦСКА продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до семи матчей 28 сен, 20:02, Спорт «Роснефть» урегулировала спор по «Сахалину-1» на 89 млрд руб. 28 сен, 19:45, Бизнес В Ингушетии упала запущенная на учениях в Северной Осетии ракета 28 сен, 19:41, Общество Нефть Brent поднялась выше $83 за баррель впервые с ноября 2014 года 28 сен, 19:25, Экономика КРЭТ допустил передачу Сирии новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы 28 сен, 19:18, Политика Совместное предприятие «Ростеха» и Renault выкупило 13,1% акций АвтоВАЗа 28 сен, 19:07, Бизнес
Гендиректор Google согласился дать показания по обвинениям в предвзятости
Технологии и медиа, 01:47
0
Гендиректор Google согласился дать показания по обвинениям в предвзятости

Генеральный директор Google Сундар Пичаи согласился дать показания в судебном комитете Палаты представителей США по поводу подозрений в предвзятом отношении компании к консерваторам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на лидера республиканского большинства Кевина Маккарти.

«Я думаю, что мы действительно показали, что существует предвзятость, которая является человеческой природой, но вы должны иметь прозрачность и справедливость», — сказал Маккарти.

Политик отметил, что по мере роста высокотехнологичного бизнеса не было достаточно прозрачности, что привело к разрушению доверия и нанесло вред потребителям. Он рассказал, что гендиректор Google встретился с высокопоставленными республиканцами, чтобы обсудить их проблемы. Их волнует то, как на алгоритмы поиска влияет человеческая предвзятость, а также вопросы конфиденциальности, классификация новостей и мнений, работа со странами, где нарушаются права человека.

Агентство добавляет со ссылкой на пресс-службу Белого Дома, что Пичаи также принял приглашение поучаствовать в круглом столе вместе с президентом США Дональдом Трампом и другими заинтересованными сторонами.

В конце сентября газета The Wall Street Journal выяснила, что сотрудники Google обсуждали способы настроить поисковую систему так, чтобы она могла противодействовать иммиграционному указу Трампа. По данным издания, они пытались избавить поиск от «исламофобских» результатов. Однако представитель Google заявил, что компания никогда не манипулировала результатами поиска для продвижения определенной политической идеологии.

Теги: Google , CEO , предвзятость
Главное
Лавров сообщил о начатых сразу после гибели Ил-20 поставках С-300 в Сирию Политика
Материалы по теме
WSJ узнала о попытке Google противостоять иммиграционному указу Трампа Технологии и медиа
Трамп обвинил Facebook и Twitter в попытках заставить американцев молчать Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter