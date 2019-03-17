Google опроверг сотрудничество с армией Китая

Google ответил на обвинение президента США Дональда Трампа в помощи китайским военным, опровергнув свое сотрудничество с армией Китая. Об сообщила в Twitter журналистка Wall Street Journal Вивиан Салама со ссылкой на заявление пресс-секретаря корпорации.

«Мы не работаем с китайскими военными. Мы работаем с правительством США, в том числе с министерством обороны, во многих областях, включая кибербезопасность, рекрутинг и здравоохранение», — говорится в заявлении.

Ранее Дональд Трамп в своем Twitter написал, что корпорация Google «помогает Китаю и их военным, но не США». Он отметил, что хорошей новостью является то, что Google помогала его оппоненту в президентской гонке в 2016 году Хиллари Клинтон, которая, в конечном итоге, уступила Трампу в борьбе за пост.

Глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд 14 марта на заседании в Сенате подчеркнул, что работа Google в Китае «косвенно приносит пользу китайским военным». При этом, по словам исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана, у корпорации «нет желания» поддерживать программы американского оборонного ведомства.

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