Адвокаты Фирташа отреагировали на решение Австрии выдать его США

Во вторник Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского бизнесмена в Соединенные Штаты, где его обвиняют в коррупционных преступлениях

Дмитрий Фирташ (Фото: ТАСС)

Адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США Дэн Уэбб и Лэнни Дэвис прокомментировали решение Верховного суда Австрии, разрешившего экстрадировать их подзащитного в Соединенные Штаты.

«Мы разочарованы сегодняшним решением Верховного суда Австрии», — говорится в их заявлении, поступившем в РБК. «В любом случае, ничего не изменилось относительно невиновности господина Фирташа и отсутствия доказательств его вины в каком-либо преступлении. Он никогда не занимался бизнесом в США, никогда не посещал США, не знал ни о каких планах по подкупу официальных лиц в Индии по вопросу индийских титановых месторождений, которые никогда и никем не были реализованы», — заявляют защитники.

Адвокаты обращают внимание, что в полном тексте обвинения американские прокуроры никогда не обвиняли ни Фирташа, ни кого другого в даче взяток. «Этот факт зачастую даже не упоминается в средствах массовой информации в Соединенных Штатах Америки», — сказано в заявлении.

Во вторник Верховный суд Австрии согласился экстрадировать Фирташа в США, где его обвиняют в коррупционных преступлениях.