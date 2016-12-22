Медведев сообщил о долгах предприятий ЖКХ на 200 млрд руб.

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что задолженность организаций ЖКХ перед поставщиками энергии продолжает увеличиваться. Об этом он заявил на заседании правительства, сообщает корреспондент РБК.

«На 1 ноября этого года общий объем задолженности увеличился на 7,4% и составил почти 200 млрд руб. Обращаю внимание глав регионов внимательно изучить эту проблему, доложить о принятых мерах. Напомню, что состояние ЖКХ — один из важнейших показателей, по которым вообще судим об эффективности исполнительной власти в регионах», — сказал Медведев.

В начале ноября глава Минстроя Владимир Якушев рассказал о нехватке топлива для ряда регионов на отопительный сезон. По его словам, в Карелию завезли 49,6% угля от плановых объемов, в Крыму — 72,9%,а мазута на полуострове только 82% от норматива. Также низкие запасы топлива наблюдались в Тверской, Ульяновской и Кировской областях.

В ответ в Минэнерго сообщали, что все российские энергообъекты обеспечены запасом топлива на зиму, запасы угля составляют 19,3 млн т, мазута — 2,7 млн т.