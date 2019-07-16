Песков заявил о необходимости проработки возвращения конфискации в УК

Песков заявил о необходимости проработки возвращения конфискации в УК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали идею вернуть в Уголовный кодекс наказание в виде конфискации имущества коррупционеров. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Пока никакого обсуждения на этот счет не ведется», — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле нет сформированной позиции по этому вопросу. По его словам, необходимо проработать проблему с экспертами. Песков добавил, что каких-либо решений не принималось.

По мнению пресс-секретаря главы государства, методики борьбы с коррупционерами постоянно совершенствуются. В частности, над этим работает комиссия под руководством главы администрации президента Антона Вайно.