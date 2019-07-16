Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров

Эта мера наказания была в Уголовном кодексе до 2003 года и предполагала, что каждый может лишиться своего имущества, если оно было нажито преступным путем

Александр Бастрыкин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества. Такую инициативу в интервью газете «Известия» высказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Изменения, по его мнению, должны быть внесены в ст. 44 УК РФ (виды наказаний). Сейчас помимо штрафа, лишения права занимать определенные должности, обязательных и исправительных работ, а также ограничения свободы и ареста она, в частности, предусматривает пожизненное лишение свободы и смертную казнь (на последнюю в России с 1999 года действует мораторий Конституционного суда).

Конфискация имущества в качестве вида наказания существовала в Уголовном кодексе страны до 2003 года (утратившая силу ст. 52). Эта мера была туда внесена в соответствии с положениями Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые предполагали, что каждый может лишиться своего имущества, если оно было нажито преступным путем. Сейчас российский УК предусматривает конфискацию имущества (ст. 104.1 УК РФ) в случае, если оно было получено в результате совершения определенных преступлений, например убийства, торговли людьми, использования рабского труда или получения взятки.

Бастрыкин же предложил использовать такую меру «с [определенным] указанием возможности ее применения в санкциях конкретных статей, особенной части Уголовного кодекса России по преступлениям коррупционного характера».