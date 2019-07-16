Бастрыкин назвал сумму изъятого у коррупционеров в 2018 году имущества

Бастрыкин назвал сумму изъятого у коррупционеров в 2018 году имущества

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что в 2018 году у коррупционеров изъяли имущество, деньги и ценности на сумму почти 2 млрд руб. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

Он добавил, что более 1,6 млрд руб. было возмещено добровольно. По словам Бастрыкина, в прошлом году арест наложили на имущество на сумму свыше 15 млрд руб., а за три месяца 2019 года — на сумму более 5,3 млрд руб.

Бастрыкин также предложил вернуть в Уголовный кодекс меру наказания в виде конфискации имущества, которая была в кодексе до 2003 года.

В конце января Министерство юстиции начало разрабатывать поправки к законам, согласно которым нарушение антикоррупционного законодательства из-за обстоятельств непреодолимой силы не будет правонарушением.