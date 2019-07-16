Блокчейн-платформа Vostok сменила владельца

Финансовая группа GHP Group приобрела российский блокчейн-проект Vostok, который на своей платформе планирует реализовывать проекты для российского госсектора. Об этом РБК сообщили в пресс-службе блокчейн-компании.

«Финансовая группа GHP Group Марка Гарбера стала владельцем проекта Vostok. Александр Иванов (бывший владелец. — РБК) полностью продал GHP Group свою долю в Vostok, чтобы сосредоточиться на развитии своего основного проекта — Waves Platform», — говорится в сообщении.

Проект Vostok, по мнению предправления GHP Group Марка Гарбера, — один из лидеров российского рынка технологий распределенного реестра, у которого есть потенциал развития в мире. Он отметил, что разработки российского проекта помогут проектам финансовой группы выйти на новый уровень.

Каких-либо кадровых изменений внутри Vostok не планируется: управленческая команда и команда разработчиков платформы останутся работать на своих местах. Сумма сделки не разглашается.

Проект Vostok, запущенный в апреле 2018 года, предполагает создание масштабной блокчейн-платформы для реализации проектов крупного бизнеса и госинститутов. Гарбер выступал одним из ранних инвесторов проекта Vostok.