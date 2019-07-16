ЦБ назвал основную причину замедления роста цен в июне

Инфляция в июне замедлилась до 4,7% в годовом выражении из-за сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию. К такому выводу пришел Центробанк, говорится в его июньском отчете «Динамика потребительских цен» (.pdf).

«Наибольший вклад в снижение инфляции внесло уменьшение годовых темпов роста цен на плодоовощную продукцию. Оно связано со снижением в июне цен на плодоовощную продукцию, опережающим стандартную сезонность, и носит временный характер», — говорится в докладе регулятора.

Овощи и фрукты дешевеют в связи с ранним поступлением нового урожая, вызванным благоприятными погодными условиями, и это носит временный характер, отмечает ЦБ.

В снижение инфляции также внесли свой вклад укрепление рубля и сдержанный потребительский спрос, указывает ЦБ.