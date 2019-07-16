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Евро/Рубль ₽73,1 (+3,76%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
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Экономика ,  
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ЦБ назвал основную причину замедления роста цен в июне

Инфляция в июне замедлилась до 4,7% в годовом выражении из-за сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию. К такому выводу пришел Центробанк, говорится в его июньском отчете «Динамика потребительских цен» (.pdf).

«Наибольший вклад в снижение инфляции внесло уменьшение годовых темпов роста цен на плодоовощную продукцию. Оно связано со снижением в июне цен на плодоовощную продукцию, опережающим стандартную сезонность, и носит временный характер», — говорится в докладе регулятора.

Овощи и фрукты дешевеют в связи с ранним поступлением нового урожая, вызванным благоприятными погодными условиями, и это носит временный характер, отмечает ЦБ.

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В снижение инфляции также внесли свой вклад укрепление рубля и сдержанный потребительский спрос, указывает ЦБ.

Согласно прогнозу ведомства, годовая инфляция по итогам 2019 года составит 4,2–4,7% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Ниже 5% этот показатель опустился впервые с февраля (данные об уровне инфляции в июне Центробанк опубликовал на своем сайте).

Теги: инфляция, Центробанк, экономический рост, новости РБК
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