Путину не докладывали о подготовке в США фейков против его окружения

Путину не докладывали о подготовке в США фейков против его окружения

Президенту России Владимиру Путину не докладывали о подготовке спецслужбами США и Великобритании фейков против его окружения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я вам так скажу, что детальной информацией я не располагаю. Он поэтому и источник, что остался неназванным», — отметил пресс-секретарь.

При этом Песков не исключил кампанию по дезинформации в отношении лиц, имеющих отношение к Путину. Пресс-секретарь подтвердил, что лично у него нет конкретной информации, и добавил, что Кремлю и Путину об этом не докладывали.

Ранее в июле военно-дипломатический источник сообщил «РИА Новости», что американские и британские спецслужбы готовят дезинформацию об окружении Путина и руководстве Минобороны. Собеседник отмечал, что ее планируют использовать для обоснования новых санкций против России. Источник добавлял, что разрабатываемая кампания повторяет сценарий «Панамагейта».