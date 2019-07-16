МЧС показало фото и видео упавшего на дом в Чечне самолета

МЧС показало фото и видео упавшего на дом в Чечне самолета

МЧС показало фото и видео с места крушения легкомоторного самолета, который упал на жилой дом в Чечне. Кадры предоставили РБК в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Чеченской Республике

На фотографиях с места происшествия видно, что самолет повредил крышу дома. Спасатели разбирают завалы.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Чеченской Республике

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет упал на частный дом в станице Новощедринская Шелковского района. В результате четыре человека пострадали, их госпитализировали.