Общество , 16 июл, 10:54
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МЧС показало фото и видео упавшего на дом в Чечне самолета
МЧС показало фото и видео с места крушения легкомоторного самолета, который упал на жилой дом в Чечне. Кадры предоставили РБК в пресс-службе республиканского главка МЧС.
На фотографиях с места происшествия видно, что самолет повредил крышу дома. Спасатели разбирают завалы.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет упал на частный дом в станице Новощедринская Шелковского района. В результате четыре человека пострадали, их госпитализировали.