Спасатели потушили пожар в Госархиве литературы и искусства в Москве

Спасатели потушили пожар в Госархиве литературы и искусства в Москве

Спасатели потушили пожар в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

«В 14:55 мск пожар локализован на площади 150 кв. метров. В 15:09 мск пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

В результате никто не пострадал. Людей из здания эвакуировали до прибытия пожарных.

Ранее сообщалось, что на четвертом этаже пятиэтажного здания РГАЛИ произошел пожар. Загорелась бумажная продукция. Первоначальная площадь пожара составляла 10 кв м.