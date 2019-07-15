В центре Москвы загорелось двухэтажное здание

В Москве около станции «Баррикадная» произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

Загорелось двухэтажное неэксплуатируемое здание, расположенное по адресу: Конюшковская улица, 28. «Пожар был на втором этаже. Горел утеплитель на площади 20 кв. м. В 13:12 мск огонь был потушен», — заявили в пресс-службе.

Информации о пострадавших не поступало.

12 июля в Москве произошел пожар в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ). Первоначальная площадь пожара в здании РГАЛИ составляла 10 кв. м, однако впоследствии она увеличилась в 15 раз. В столичном ГУ МЧС пояснили, что загорелась бумажная продукция. В результате никто не пострадал. В пресс-службе Росархива заявили, что ценные документы при пожаре не пострадали.

