В Ярославле задержали похитившего из банка ₽5 млн под видом инкассатора

В Ярославле задержали похитившего из банка ₽5 млн под видом инкассатора

Полиция в Ярославле задержала мужчину, укравшего в форме инкассатора более 5 млн руб. С места преступления злоумышленник скрылся на велосипеде. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Обман обнаружился, когда в офис приехали настоящие инкассаторы, уточнили в ведомстве. По данным следствия, в ограблении участвовала организованная группа, участники которой ранее приходили в салон под видом покупателей и присматривались к обстановке.

У преступников были необходимая форма одежды, сотовые телефоны для связи, сим-карты, велосипед, а также оттиск штампа для инкассации. Роль инкассатора исполнил сообщник из Москвы. Мужчина ввел в заблуждение кассира автосалона, которая выдала ему инкассаторский пакет с деньгами.

Члены группы были задержаны. Украденные средства в полном объеме возвращены автосалону, уголовные дела в отношении подозреваемых направили во Фрунзенский суд Ярославля.

Ранее в июле была задержана кассир Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 20 млн руб. из Россельхозбанка в Салавате (Башкирия). Ее супруг заявил, что проиграл деньги в азартных играх. В отношении Хайруллиной было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата), она находится под арестом.