Иран заявил о готовности пересмотреть решение по урану за несколько часов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,67 -0,31 EUR Бирж. 70,55 -0,42 Brent 66,65 -0,27% USD Нал. 63,25 62,29 EUR Нал. 71,15 70,25 USD ЦБ 62,83 -0,19 EUR ЦБ 70,86 -0,15 EUR/USD 1,1256 -0,0012 BTC/USD Бирж. 10 699,10 -131,90 IMOEX 2 756,44 -0,76% RTSI 1 386,52 -0,10% DJIA 27 359,16 +0,10% Nasdaq 8 258,19 +0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,62%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Gilead $82 (+20,66%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Amazon $2 370 (+18,23%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,62%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Gilead $82 (+20,66%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Amazon $2 370 (+18,23%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 62,83 (-0,19) Quote, 15 июл, 13:32
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 70,86 (-0,15) Quote, 15 июл, 13:32
Минпросвещения проверит невыплату денег учителям за ЕГЭ в регионах Общество, 09:46 В Ярославле задержали похитившего из банка ₽5 млн под видом инкассатора Общество, 09:43 Модный минимум для лета в офисе РБК Стиль и BOSS, 09:33 Bloomberg узнал о проданных Венесуэлой золотых запасах на $40 млн Экономика, 09:21 Минобороны Турции сообщило о прибытии в Анкару десятого самолета с С-400 Политика, 09:17 Иран заявил о готовности пересмотреть решение по урану за несколько часов Политика, 09:10 Немецкие эксперты увидели угрозу «внезапного удара» России по НАТО Политика, 09:06 Как создать яркий и динамичный интерьер для современной квартиры РБК и Экспострой на Нахимовском, 09:04 Бастрыкин назвал сумму изъятого у коррупционеров в 2018 году имущества Общество, 09:02 Джон Максвелл: «Освободитесь от тирании чужих приоритетов» Pro, 09:01 Ни роста, ни падения: почему индексы США показывают нейтральную динамику Quote, 09:00 В Чечне легкомоторный самолет упал на жилой дом Общество, 08:59 Хачанов назвал любимый российский футбольный клуб Спорт, 08:56 Суд Вьетнама приговорил россиянку к трем годам за организацию проституции Общество, 08:55
Политика ,  
0 
Иран заявил о готовности пересмотреть решение по урану за несколько часов

Иранские власти сами по себе не собирались разрабатывать ядерное оружие, поэтому при необходимости готовы изменить свое решение относительно обогащения урана. Об этом в интервью телеканалу NBC News во время визита в Нью-Йорк на конференцию ООН заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.

Дверь для переговоров с США, добавил он, «широко открыта», но только в случае, если американский президент Дональд Трамп отменит ряд антииранских санкций, который Соединенные Штаты возобновили после выхода из ядерной сделки. Именно Вашингтон, а не Тегеран, покинул стол переговоров, выйдя из этого договора, напомнил глава внешнеполитического ведомства, отметив, что США «всегда могут вернуться».

Обещание Тегерана с июля нарушить лимит на запасы обогащенного урана в 300 кг и начать обогащение урана свыше разрешенных сделкой 3,67% NBC News связывает с тем, что в апреле американские власти усилили антииранские санкции, из-за которых сократился экспорт нефти республики (он является важным источником доходов Ирана).

Политика
Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана

Однако сами иранские власти, заверил Зариф, не заинтересованы в разработке ядерного оружия. «Если бы мы были заинтересованы [в этом], мы бы смогли сделать это давным-давно», — сказал министр, добавив, что решение по урану при необходимости «можно [будет] изменить в течение нескольких часов».

Санкции в отношении Исламской Республики Вашингтон возобновил осенью прошлого года. Это стало возможным после того, как США покинули ядерное соглашение, предусматривающее, что Иран откажется от своей ядерной программы в обмен на отказ стран-участниц соглашения от санкций против него. Тегеран, реагируя впоследствии на действия США, заявил о решении сократить свои обязательства по сделке. Такое решение иранские власти объяснили тем, что другие страны-участницы договора (Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия) не приняли мер, чтобы не допустить санкций против республики.

Теги: Иран, уран
Материалы по теме
Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана
Политика
Советник лидера Ирана подтвердил планы повысить обогащение урана до 5%
Политика
Трамп ответил на превышение Ираном лимита по обогащенному урану
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter