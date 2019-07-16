Иран заявил о готовности пересмотреть решение по урану за несколько часов

Иранские власти сами по себе не собирались разрабатывать ядерное оружие, поэтому при необходимости готовы изменить свое решение относительно обогащения урана. Об этом в интервью телеканалу NBC News во время визита в Нью-Йорк на конференцию ООН заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.

Дверь для переговоров с США, добавил он, «широко открыта», но только в случае, если американский президент Дональд Трамп отменит ряд антииранских санкций, который Соединенные Штаты возобновили после выхода из ядерной сделки. Именно Вашингтон, а не Тегеран, покинул стол переговоров, выйдя из этого договора, напомнил глава внешнеполитического ведомства, отметив, что США «всегда могут вернуться».

Обещание Тегерана с июля нарушить лимит на запасы обогащенного урана в 300 кг и начать обогащение урана свыше разрешенных сделкой 3,67% NBC News связывает с тем, что в апреле американские власти усилили антииранские санкции, из-за которых сократился экспорт нефти республики (он является важным источником доходов Ирана).

Однако сами иранские власти, заверил Зариф, не заинтересованы в разработке ядерного оружия. «Если бы мы были заинтересованы [в этом], мы бы смогли сделать это давным-давно», — сказал министр, добавив, что решение по урану при необходимости «можно [будет] изменить в течение нескольких часов».