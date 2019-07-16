В ДНР заявили об уничтожении украинскими военными собственных позиций

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили позиции своих войск в районе Докучаевска в Донбассе из-за неправильного применения установки разминирования. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, бойцы 35-й бригады на прошедшей неделе дважды применяли установки разминирования «Ур-77». Они производили обстрел жилых районов Докучаевска.

Безносов отметил, что жертв среди мирного населения нет, так как украинские военнослужащие «не умеют обращаться» с установкой. Он сообщил, что они запускали снаряды без тормозного каната.

11 июля во время второго запуска у заряда отказал двигатель, в результате чего он упал на позиции ВСУ и полностью их уничтожил. Безносов добавил, что трое украинских военнослужащих погибли и 11 получили ранения и ожоги.