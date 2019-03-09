В ДНР заявили о расстреле солдатами Украины своего командира

В ДНР заявили о расстреле солдатами Украины своего командира

Украинские военные расстреляли своего командира взвода из-за замечания по поводу распития алкогольных напитков. Об этом на брифинге заявил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

По данным руководства ДНР, инцидент произошел 6 марта, когда командир взвода лейтенант Слобода совершал ночной обход. Он обнаружил, что пять военнослужащих употребляют спиртное, и сделал им замечание. Тем не менее на замечание командира реакции не последовало, между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой двое сержантов в упор расстреляли лейтенанта.

Басурин отметил, что этот и аналогичные случаи не фиксируются в официальных сводках, чтобы не привлекать внимание общественности к беспределу, который происходит в ВСУ.

Подтверждения данной информации со стороны Киева нет. РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны Украины.