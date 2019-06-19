В ДНР заявили о массированном обстреле Донецка украинской артиллерией

Представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинило украинскую армию в массированном ударе по Донецку с применением артиллерии. Об этом пишет Донецкое агентство новостей.

По версии ДНР, обстрелы велись в ночь на 19 июня и ранним утром. Огонь был открыт с позиций ВСУ в районе города Марьинка. Его целью был Петровский район Донецка. «После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Донецка. В общей сложности выпущено 110 снарядов калибром 122 мм и 52 мины калибром 120 мм», — утверждают в представительстве.

Украинский штаб Операции объединенных сил утром 19 июня сообщил о нескольких обстрелах со стороны ДНР, в том числе с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм. 18 июня трое украинских военных получили ранения, 19 июня один погиб. «На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям», — говорится в сообщении штаба.

Положение в районе предместья Донецка Марьинки в последние недели стало поводом для заявлений Киева и властей самопровозглашенной ДНР. 12 июня Украинская 24-я отдельная механизированная бригада отчиталась о продвижении в «серой зоне» в Марьинке и установлении новых позиций. Представитель бригады заявил, что это было необходимо, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от жилых домов и «мотивировать бойцов».