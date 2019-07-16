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Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,63%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Amazon $2 370 (+17,35%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
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Общество ,  
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В Вологодской области температурный минимум побил рекорд 1912 года

В Вологодской области температура воздуха опустилась до 0 градусов, что стало рекордом за более чем 100 лет. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

По данным синоптиков, 14 июля в городе Вытегра температура опустилась до 0 градусов. «В 1912 году здесь температура опустилась только до 1,9 градусов», — говорится в сообщении.

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В Гидрометцентре отметили, что бо́льшая часть северной и центральной России уже вторую неделю «находится во власти холодных воздушных масс с Северной Атлантики». Также рекорды минимальный температуры за минувшие выходные были обновлены в ряде городов, в частности, Выборге, Череповце, Петрозаводске, Вологде, Сортавале и Костроме.

При этом синоптики сообщают, что период холодной погоды подходит к концу. «С сегодняшнего дня на северо-запад и в центр Европейской части России постепенно начнут поступать теплые воздушные массы», — рассказали в Гидрометцентре.

Теги: погода, температурный рекорд, Вологодская область, Гидрометцентр
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