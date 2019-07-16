В Вологодской области температурный минимум побил рекорд 1912 года

В Вологодской области температура воздуха опустилась до 0 градусов, что стало рекордом за более чем 100 лет. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

По данным синоптиков, 14 июля в городе Вытегра температура опустилась до 0 градусов. «В 1912 году здесь температура опустилась только до 1,9 градусов», — говорится в сообщении.

В Гидрометцентре отметили, что бо́льшая часть северной и центральной России уже вторую неделю «находится во власти холодных воздушных масс с Северной Атлантики». Также рекорды минимальный температуры за минувшие выходные были обновлены в ряде городов, в частности, Выборге, Череповце, Петрозаводске, Вологде, Сортавале и Костроме.

При этом синоптики сообщают, что период холодной погоды подходит к концу. «С сегодняшнего дня на северо-запад и в центр Европейской части России постепенно начнут поступать теплые воздушные массы», — рассказали в Гидрометцентре.