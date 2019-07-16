Протаранивший толпу протестующих в Шарлоттсвилле получил пожизненный срок

Суд приговорил неонациста Джеймса Алекса Филдса к пожизненному тюремному заключению за наезд на толпу демонстрантов в городе Шарлоттсвилл, штат Вирджиния, в августе 2017 года. Об этом сообщает CBS News.

Помимо пожизненного срока судья Ричард Мур назначил Филдсу еще 419 лет тюрьмы без права на досрочное освобождение.

В марте, как отмечает телеканал, Филдс признал себя виновным в наезде на толпу людей, что уберегло его от смертной казни. В рамках прошедшего в понедельник, 15 июля, заседания он попросил смягчить наказание, но суд отказал ему в просьбе, назвав его слишком опасным для общества.