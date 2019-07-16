Евкурову доверили курировать два направления в Минобороны

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,67 -0,31 EUR Бирж. 70,55 -0,42 Brent 66,65 -0,27% USD Нал. 63,43 62,30 EUR Нал. 71,50 70,25 USD ЦБ 62,83 -0,19 EUR ЦБ 70,86 -0,15 EUR/USD 1,1256 -0,0012 BTC/USD Бирж. 10 878,00 +678,00 IMOEX 2 756,44 -0,76% RTSI 1 386,52 -0,10% DJIA 27 359,16 +0,10% Nasdaq 8 258,19 +0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Gilead $82 (+20,71%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,63%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Amazon $2 370 (+17,35%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
Gilead $82 (+20,71%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,63%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Amazon $2 370 (+17,35%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 62,83 (-0,19) Quote, 15 июл, 13:32
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 70,86 (-0,15) Quote, 15 июл, 13:32
Евкурову доверили курировать два направления в Минобороны Политика, 02:24 Одного из задержанных на акции возле Мосгоризбиркома доставили в больницу Общество, 01:51 СМИ узнали о вероятном переходе полузащитника «Ростова» в «Спартак» Спорт, 01:20 Эрдоган назвал сроки развертывания С-400 в Турции Политика, 01:19 Гранж, ар-деко, неоклассика и еще три стильные идеи для ремонта квартиры РБК и Галс-Девелопмент, 01:03 МИД обнаружил «некий сбой» в Киеве после заявления Климкина по морякам Политика, 00:42 США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем Политика, 00:33 В Вологодской области температурный минимум побил рекорд 1912 года Общество, 00:07 Политологи назвали новых глав регионов с худшим политическим менеджментом Политика, 00:00 ЕС приостановил переговоры с Турцией на высшем уровне Политика, 15 июл, 23:52 Вакарчук предложил давать до 15 лет тюрьмы за переговоры с Россией Политика, 15 июл, 23:37 Белый дом номинировал министра армии на пост главы Пентагона Политика, 15 июл, 23:10 Базовые правила: как обезопасить себя от гепатита РБК и Philips, 15 июл, 22:50 Трамп ответил на обвинения в расизме предложением жалобщикам покинуть США Политика, 15 июл, 22:48
Политика ,  
0 
Евкурову доверили курировать два направления в Минобороны

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на посту заместителя министра обороны России будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации Вооруженных сил (ВС) страны. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

В разделе «Руководство», где опубликована информация о ключевых фигурах военного ведомства, указано, что в подчинении Евкурова находятся Главное управление боевой подготовки и Служба безопасности полетов авиации ВС России. Должность начальника ГУ боевой подготовки сейчас занимает генерал-полковник Иван Бувальцев, безопасностью полетов авиации руководит Сергей Байнетов.

Политика
Путин назначил экс-главу Ингушетии Евкурова заместителем Шойгу

Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию на протяжении 11 лет. В июне он объявил о своей отставке на фоне митингов против передачи участка территории республики соседней Чечне.

На встрече с президентом страны Владимиром Путиным он сказал, что региону нужны «новая команда, новые люди». Сам же он готов выполнять задачи «в любом секторе».

Теги: Юнус-Бек Евкуров, замминистра, Минобороны
Материалы по теме
В Кремле заявили об отсутствии новостей по новому назначению Евкурова
Политика
Шойгу ушел от ответа на вопрос о будущем Евкурова
Политика
Юнус-Бек Евкуров не прошел приграничный конфликт
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter