Евкурову доверили курировать два направления в Минобороны

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на посту заместителя министра обороны России будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации Вооруженных сил (ВС) страны. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

В разделе «Руководство», где опубликована информация о ключевых фигурах военного ведомства, указано, что в подчинении Евкурова находятся Главное управление боевой подготовки и Служба безопасности полетов авиации ВС России. Должность начальника ГУ боевой подготовки сейчас занимает генерал-полковник Иван Бувальцев, безопасностью полетов авиации руководит Сергей Байнетов.

Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию на протяжении 11 лет. В июне он объявил о своей отставке на фоне митингов против передачи участка территории республики соседней Чечне.

На встрече с президентом страны Владимиром Путиным он сказал, что региону нужны «новая команда, новые люди». Сам же он готов выполнять задачи «в любом секторе».