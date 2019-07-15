Вакарчук предложил давать до 15 лет тюрьмы за переговоры с Россией

Вакарчук предложил давать до 15 лет тюрьмы за переговоры с Россией

Лидер украинской партии «Голос» и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук предложил сажать в тюрьму не уполномоченных государством людей, которые ведут переговоры с Россией. Об этом сообщает пресс-служба партии.

На сайте «Голоса» сообщается, что партия инициировала проект закона «О криминализации сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора». В партии предложили уполномочить Службу безопасности Украины (СБУ) предотвращать и противодействовать подобным переговорам.

«Пора называть вещи своими именами. Люди, которые подрывают украинскую независимость и продают ее России — предатели государства <...> Саботаж внутри страны надо прекращать. Это наш долг перед теми, кто проливает кровь на передовой», — прокомментировал эту инициативу Вакарчук.

Кроме того, он отметил, что также этим законопроектом партия предлагает усложнить использование антиукраинскими олигархами и политиками местных телеканалов с целью расшатывания государственности.