Захарова ответила на угрозу Киева обрушить мост в Крым крылатыми ракетами

Слова экс-секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о возможности ударить по Крымскому мосту крылатыми ракетами не соответствуют европейским ценностям. Об этом заявила представитель МИДа Мария Захарова в интервью радио «Комсомольская правда».

«Все заявления подобного рода — государственных деятелей, политических деятелей, которые претендуют и занимают руководящие посты в различных ветвях власти, — нужно квалифицировать с точки зрения того самого европейского правового поля, или давайте говорить еще специфичнее — «еэсовского» правового поля, с которым ассоциируется Украина», — сказала Захарова. Она отметила, что в рамках Европы подобные заявления не выглядят «хотя бы нормальными». Угрозы Киева противоречат опыту «европейской цивилизации», куда намерена влиться Украина, заключила она.

О том, что украинская армия может «в течение нескольких минут» снести Крымский мост с помощью крылатых ракет «Нептун», Александр Турчинский заявил в интервью изданию LB.ua. Он отметил, что наличие таких систем вооружений у армии Украины «заставляет считаться» с интересами Киева.

Ранее это заявление критически оценили в российском Совфеде. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что столкновение на море с российским морским флотом «очевидно, закончится крахом для ВМС Украины».