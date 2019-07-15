«Победа» ответила на сообщения о запахе гари в вернувшемся самолете

«Победа» ответила на сообщения о запахе гари в вернувшемся самолете

Информация о запахе гари на борту Boeing 737-800 «Победы», который вернулся в аэропорт Казани вскоре после вылета, подвердилась. Техническая комиссия подтвердила, что запах гари на борту был из-за птицы, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании. «[Запах] передается по системе кондиционирования», — объяснил представитель перевозчика.

Ранее в пресс-службе перевозчика заявляли, что сообщения о запахе гари в салоне самолета не соответствует действительности. «Это один из самых новых самолетов в нашем флоте. В новых салонах при выполнении первых рейсов бывают разные запахи, в том числе, например, и запах краски, но к безопасности это никакого отношения не имеет», — говорил представитель «Победы»

О возвращении самолета в аэропорт «из-за сильного запаха гари на борту» сообщал telegram-канал Baza. «Один из двигателей лайнера загорелся во время взлета, и дым через систему вентиляции затянуло внутрь салона», — утверждал он.

Речь идет о рейсе, который вылетел из Казани в Санкт-Петербург, но развернулся над Зеленодольским районом и направился обратно. В пресс-службе «Победы» РБК пояснили, что в правый двигатель лайнера попала птица, однако, по предварительным данным, в результате самолет не получил никаких повреждений. Пострадавших из-за инцидента нет.