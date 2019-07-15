Самолет «Победы» вернулся в Казань после взлета из-за птицы в двигателе

Самолет «Победы» вернулся в Казань после взлета из-за птицы в двигателе

Возвращение лайнера объясняется техническими причинами. Данных о пострадавших пока нет

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» вернулся в аэропорт Казани вскоре после вылета в Санкт-Петербург. По данным сервиса Flightradar, лайнер развернулся над Зеленодольским районом и направился обратно.

Самолет вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщили РБК в справочной аэровокзала Казани. «Самолет приземлился, все хорошо», — добавили в аэропорту.

«Птица попала в правый двигатель. Предварительное заключение технических служб подтверждает, что самолет никаких повреждений не получил. Ждем итоговое заключение комиссии», — рассказали РБК в пресс-службе авиакомпании «Победа».

Согласно онлайн-табло аэропорта Казани рейс ДР-548 «Победы» в Санкт-Петербург вылетел в 20:55 мск. Сейчас фактическое время вылета указано как 23:00 мск.