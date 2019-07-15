Зеленский решил сменить 12 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об обновлении дипломатического корпуса Украины, говорится в сообщении администрации украинского лидера в Telegram-канале.

«Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США закончит свою командировку в Вашингтоне», — говорится в сообщении.

Другие страны, где Киев сменит послов, не называются. Администрация Зеленского уже ведет подбор новых кандидатур на должности дипломатических посланников, они будут назначены указами Зеленского в ближайшее время.

Решение Зеленского продолжает масштабную кампанию по смене чиновничьего состава в госуреждениях на Украине. До этого Зеленский начал смену большинства руководителей украинских регионов. Так, 11 июня Зеленский в один день уволил 15 глав областей. А 10 июля в один день сменились главы 71 районной администрации.