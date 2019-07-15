Защита экс-владельца Антипинского НПЗ обжалует его арест

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,69 -0,29 EUR Бирж. 70,57 -0,40 Brent 66,65 -0,27% USD Нал. 63,50 62,05 EUR Нал. 71,40 70,00 USD ЦБ 62,83 -0,19 EUR ЦБ 70,86 -0,15 EUR/USD 1,1257 -0,0010 BTC/USD Бирж. 10 588,00 +388,00 IMOEX 2 756,44 -0,76% RTSI 1 386,52 -0,10% DJIA 27 301,61 -0,11% Nasdaq 8 240,93 -0,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Gilead $82 (+20,8%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,89%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Amazon $2 370 (+17,89%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
Gilead $82 (+20,8%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,89%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Amazon $2 370 (+17,89%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 62,83 (-0,19) Quote, 13:32
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 70,86 (-0,15) Quote, 13:32
Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест РБК и Philips, 20:35 Эксперты оценили шансы введения США санкций против российского госдолга Политика, 20:28 На Красной площади задержали участников пикета в память об Эстемировой Общество, 20:28 Ветераны назвали имя и.о. руководителя группы «Альфа» Политика, 20:27 В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа Общество, 20:13 Защита экс-владельца Антипинского НПЗ обжалует его арест Бизнес, 20:09 РПЛ объяснила позднее начало футбольных матчей в сезоне 2019/20 Спорт, 20:07 Страны Скандинавии подняли в небо свою авиацию из-за Ту-160 над Балтикой Политика, 19:55 Как начать бегать: правильный подход РБК и Philips, 19:50 Врачи заявили о планах провести ампутацию у избитой девочки из Ингушетии Общество, 19:47 VAR будет протестирован в матче РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином» Спорт, 19:42 Следователи начали проверку из-за утонувших в реке Лене детей Общество, 19:42 Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России Политика, 19:41 Луценко заявил о невозможности выдачи Вышинского Москве до решения суда Политика, 19:39
Бизнес ,  
0 
Защита экс-владельца Антипинского НПЗ обжалует его арест

Защита основателя компании «Новый поток» и бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова будет обжаловать его заключение под стражу, сообщил после заседания суда представитель компании Андрей Алтухов, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что защита категорически не согласна с решением суда — следствие не представило ни одного обоснованного ходатайства, а все требования защиты отклонялись.

Бизнес
Суд отправил основателя Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова в СИЗО

Мазуров был арестован вечером 15 июля, его задержали двумя днями ранее в Шереметьево. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере по заявлению Сбербанка — основного кредитора Антипинского НПЗ и нынешнего владельца завода. По версии банка, бизнесмен не вернул $29 млн из кредита на $100 млн. Предприниматель считает обвинения «фарсом» и говорит о давлении банка на следствие.

Под стражу его отправили до 12 сентября.

Теги: Антипинский НПЗ, Уголовное дело, апелляция
Материалы по теме
Экс-владелец Антипинского НПЗ обвинил Сбербанк в доведении до банкротства
Бизнес
Суд отправил основателя Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова в СИЗО
Бизнес
Мазуров обвинил нового главу Антипинского НПЗ в «завале» работы завода
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter