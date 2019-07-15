Защита экс-владельца Антипинского НПЗ обжалует его арест

Защита основателя компании «Новый поток» и бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова будет обжаловать его заключение под стражу, сообщил после заседания суда представитель компании Андрей Алтухов, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что защита категорически не согласна с решением суда — следствие не представило ни одного обоснованного ходатайства, а все требования защиты отклонялись.

Мазуров был арестован вечером 15 июля, его задержали двумя днями ранее в Шереметьево. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере по заявлению Сбербанка — основного кредитора Антипинского НПЗ и нынешнего владельца завода. По версии банка, бизнесмен не вернул $29 млн из кредита на $100 млн. Предприниматель считает обвинения «фарсом» и говорит о давлении банка на следствие.

Под стражу его отправили до 12 сентября.