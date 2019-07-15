Вылетевший в Москву самолет AirBaltic экстренно вернулся в Ригу

Самолет авиакомпании AirBaltic, направлявшийся в Москву, вернулся в аэропорт Риги из-за технических проблем. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-секретаря воздушной гавани столицы Латвии Лауру Карните.

Портал отмечает, что там его встретили «в условиях повышенной безопасности». Представитель авиакомпании рассказала, что вскоре после вылета экипаж почувствовал в кабине и салоне самолета «нетипичный запах». В связи с этим пилоты решили вернуться в Ригу, где их встретили сотрудники соответствующих служб.

В результате два рeйса из Риги в Москву и обратно были отменены. Пассажиры проходят перерегистрацию на ближайшие доступные рейсы.

В начале июня самолет AirBaltic также вернулся в Ригу из-за технических проблем. Он должен был направиться в Стокгольм. По словам пресс-секретаря аэропорта, после взлета экипаж заметил недостаточное давление воздуха в салоне лайнера.