Самолет AirBaltic вернулся в Ригу после взлета из-за технических проблем

Самолет авиакомпании AirBaltic, следовавший из Риги в Стокгольм, после взлета вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем. Об этом сообщает латвийская телерадиокомпания LSM.

По словам представителя рижского аэропорта Лауры Карните, лайнер вылетел в 12:05 по местному времени (совпадает с московским) и должен был приземлиться в столице Швеции в 12:10 по времени Стокгольма (13:10 мск). После взлета экипаж обнаружил недостаточное давление воздуха в салоне самолета.

Лайнер успешно приземлился в 13:35, отметила Карните. Она не уточнила, сколько пассажиров было на борту. О пострадавших не сообщается.

Ранее 3 мая Boeing 737-500 авиакомпании Utair не смог вылететь из Уфы в Сургут из-за проблем с предкрылками. На борту были 123 человека, никто не пострадал.

