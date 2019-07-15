В Минфине допустили повышение возраста продажи алкоголя

Законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года обсуждается в правительстве, Минфин в целом такую идею поддерживает, но не в том варианте, который предлагает Минздрав. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова.

«Мы этот вопрос сейчас обсуждаем, но изначально не поддержали законопроект Минздрава», — заявил Сазанов на вопрос о том, согласовал ли Минфин проект Минздрава о повышении возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года.

По его словам, тот вариант, который предлагает Минздрав, предоставляет преференции ряду производителей.

«Мы просто не ранжируем алкогольную продукцию. Здесь вопрос в том, что мы предоставляем преференции одним производителям по сравнению с другими производителями», — отметил он.

Чиновник добавил, что можно установить запрет не в отношении крепкого, а в отношении всего алкоголя.