В Минске анонсировали визит Лукашенко в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17–18 июля совершит рабочий визит в Россию, сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В планах Лукашенко участие в пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге. Там же пройдут и двусторонние переговоры Лукашенко с Владимиром Путиным, в ходе которых стороны обсудят вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействие в рамках Союзного государства.

В начале июля Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой заявил, что договорился с Путиным не ломать соглашение о Союзном государстве. «Надо просто выработать документы, материалы — мы назвали это программой действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора», — сказал он.

Лукашенко отметил, что решать, войдет ли Россия в состав Белоруссии или Белоруссия в состав России, сегодня вообще не нужно. «Даже разговаривать на эту тему. И Путин на этот вопрос отвечал. И я тем более. Нет такой необходимости», — сказал президент.