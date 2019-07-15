ФСБ опубликовала кадры задержания членов ИГ в Ростовской области

ФСБ опубликовала видео задержания членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», проходившего в Ростовской области.

На кадрах видны останки машины, которую взорвал боевик, и оружие. Затем на видео показано задержание двоих членов ИГ и найденные у них гранаты, взрывчатка и элементы оружия.

Видео: ФСБ России

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали двух участников ячейки ИГ неподалеку от хутора Глинки. Третий боевик погиб. Силовики потребовали остановить машину, однако глава группировки начал перестрелку, после чего взорвал автомобиль.