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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
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ФСБ опубликовала кадры задержания членов ИГ в Ростовской области

ФСБ опубликовала видео задержания членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», проходившего в Ростовской области.

На кадрах видны останки машины, которую взорвал боевик, и оружие. Затем на видео показано задержание двоих членов ИГ и найденные у них гранаты, взрывчатка и элементы оружия.

Видео: ФСБ России

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали двух участников ячейки ИГ неподалеку от хутора Глинки. Третий боевик погиб. Силовики потребовали остановить машину, однако глава группировки начал перестрелку, после чего взорвал автомобиль.

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Во время личного осмотра у задержанных нашли взрывчатку, детонаторы и боеприпасы. Боевики заявили, что они планировали напасть на сотрудников полиции и совершить теракты на объектах массового скопления людей. Против них возбудили уголовные дела.

Теги: ФСБ, Ростовская область, «Исламское государство»
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