Росархив заявил об отсутствии ценных документов среди сгоревшего в РГАЛИ

Особо ценные документы не пострадали при пожаре в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росархива.

«Пока не известно, [что именно пострадало во время пожара], сейчас ведется оценка ущерба. Представители руководства Росархива находятся там. По предварительным данным, особо ценные документы, раритеты не пострадали», — сказали в пресс-службе.

Первый зампред правления Российского общества историков-архивистов, связанного с системой Росархива, Григорий Ланской сказал РБК, что возгорание произошло в помещениях, где хранятся архивы госорганов управления и культуры. В частности, документы Минкультуры и различных общественных организаций.

По его словам, уникальных личных документов и переписки в пострадавших от пламени помещениях не хранится. «Они хранятся в другом месте», — добавил он.

По его сведениям, пожар возник после проведения ремонтных работ по замене деревянных стеллажей на металлические.