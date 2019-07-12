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Мосэнерго ₽2,1 (-8,18%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Росархив заявил об отсутствии ценных документов среди сгоревшего в РГАЛИ

Особо ценные документы не пострадали при пожаре в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росархива.

«Пока не известно, [что именно пострадало во время пожара], сейчас ведется оценка ущерба. Представители руководства Росархива находятся там. По предварительным данным, особо ценные документы, раритеты не пострадали», — сказали в пресс-службе.

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В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар

Первый зампред правления Российского общества историков-архивистов, связанного с системой Росархива, Григорий Ланской сказал РБК, что возгорание произошло в помещениях, где хранятся архивы госорганов управления и культуры. В частности, документы Минкультуры и различных общественных организаций.

По его словам, уникальных личных документов и переписки в пострадавших от пламени помещениях не хранится. «Они хранятся в другом месте», — добавил он.
По его сведениям, пожар возник после проведения ремонтных работ по замене деревянных стеллажей на металлические.

В пресс-службе Министерства культуры заявили РБК, что не располагают информацией о пожаре в помещениях, где лежат архивы ведомства.

Первоначальная площадь пожара в здании РГАЛИ составляла 10 кв. м, однако впоследствии она увеличилась в 15 раз. Спасатели ликвидировали возгорание в 15:09 мск. В московском главке МЧС сообщали, что загорелась бумажная продукция. В результате никто не пострадал.

Теги: Москва, Пожар, Госархив, новости РБК
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Спасатели потушили пожар в Госархиве литературы и искусства в Москве
Общество
В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар
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