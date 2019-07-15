Оба погибших в Подмосковье пилота оказались инструкторами Путина

Вторым погибшим при жесткой посадке вертолета Robinson в Подмосковье был летчик Олег Чернигин. Об этом РБК сообщили в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.

В организации также подтвердили, что погибший ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.

Вертолет совершил жесткую посадку 14 июля в поле недалеко от деревни Барское-Мелечкино. В результате погибли два человека. Одним из них оказался глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, также готовивший Путина к полету со стерхами в 2011 году, когда тот занимал пост премьер-министра.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц).