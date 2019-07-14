СК возбудил дело после гибели учившего Путина летать авиаинструктора

Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Robinson близ подмосковного Солнечногорска, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц).

Следователи установили, что вертолет совершил жесткую посадку 14 июля около 16:00 мск в поле, которое расположенно недалеко от деревни Барское-Мелечкино. В результате погиб пилот и пассажир, разрушений и пострадавших на земле нет.

В настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.