СК возбудил дело после гибели учившего Путина летать авиаинструктора

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,98 +0,16 EUR Бирж. 70,97 +0,29 Brent 66,83 -0,27% USD Нал. 63,88 62,24 EUR Нал. 71,87 70,21 USD ЦБ 63,02 +0,03 EUR ЦБ 71,01 +0 EUR/USD 1,1267 +0,0016 BTC/USD Бирж. 10 405,00 -918,00 IMOEX 2 777,58 -0,43% RTSI 1 387,87 -0,79% DJIA 27 332,03 +0,90% Nasdaq 8 244,14 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 63,02 (+0,03) Quote, 12 июл, 12:14
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 71,01 (0) Quote, 12 июл, 12:14
Московская акция в поддержку кандидатов в городскую думу. Главное Политика, 23:20 СК возбудил дело после гибели учившего Путина летать авиаинструктора Общество, 23:12 Акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Фоторепортаж Общество, 23:03  В Подмосковье загорелся ангар на заводе пластмасс Общество, 22:44 В Чечне сочли домыслом данные о насильственном вывозе невесты из Москвы Общество, 22:27 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 21:59 «Зенит» обыграл «Тамбов» в первом туре чемпионата России Спорт, 21:56 В ЦИК ответили на жалобы недопущенных на выборы в Мосгордуму Политика, 21:46 В Подмосковье разбился учивший Путина летать со стерхами пилот Общество, 21:32 Аэропорт Саратова временно прекратил работу из-за инцидента с Як-42 Общество, 21:17 Джокович переиграл Федерера в финале Уимблдона Спорт, 21:16 Столичная полиция сообщила о задержании 25 человек в центре Москвы Общество, 21:15 В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом Общество, 20:54 Людей на лодке на озере в Ленинградской области обстрелял неизвестный Общество, 20:41
Общество ,  
0 
СК возбудил дело после гибели учившего Путина летать авиаинструктора

Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Robinson близ подмосковного Солнечногорска, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц).

Общество
В Подмосковье разбился учивший Путина летать со стерхами пилот

Следователи установили, что вертолет совершил жесткую посадку 14 июля около 16:00 мск в поле, которое расположенно недалеко от деревни Барское-Мелечкино. В результате погиб пилот и пассажир, разрушений и пострадавших на земле нет.

В настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

ТАСС, ссылаясь на руководство Объединенной федерации сверхлегкой авиации России, сообщил, что при падении вертолета погиб глава организации Игорь Никитин.

Как сообщил портал «Крым.Реалии», президент России Владимир Путин в 2011 году заинтересовался полетом на дельталете со стерхами. Тогда Игорю Никитину поручили обучать политика полетам.

Теги: жесткая посадка, вертолет Robinson, погибшие, уголовное дело
Материалы по теме
В Подмосковье разбился учивший Путина летать со стерхами пилот
Общество
При крушении вертолета на Багамах погиб американский миллиардер
Общество
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter