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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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В Подмосковье разбился учивший Путина летать со стерхами пилот
Погибший Игорь Никитин возглавлял Национальную федерацию сверхлегкой авиации
Игорь Никитин и Владимир Путин (слева направо) (Фото: avia.paradive.ru)

В Московской области, под Солнечногорском, в результате падения вертолета Robinson погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководство организации.

Помимо Никитина на борту был еще один человек, он тоже погиб.

В Telegram-канал «База» также сообщается о гибели президента организации Игоря Никитина при падении вертолета. Личность второго погибшего пока не установлена

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, вертолет совершил жесткую посадку вблизи деревни Барское, в результате оба пилота погибли. В подмосковном ГУ МЧС подтвердили информацию о жесткой посадке.

Источник агентства уточнил, что вертолет вылетел с аэродрома малой авиации Шевлино. Летательный аппарат был частным, у летчиков было разрешение на полет.

По данным портала «Крым.Реалии», в 2011 году Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, заинтересовался полетом на дельталете со стерхами. Тогда Игорю Никитину поручили обучать его полетам.

В 2012 году «Коммерсантъ» писал, что Никитин в качестве старшего пилота участвовал с Путиным в тренировочном полете на дельтаплане.

Президент России Владимир Путин участвовал в эксперименте в рамках проекта «Полет надежды» в 2012 году. Так, Путин за штурвалом мотодельтаплана показывал выращенным в неволе стерхам путь, изображая вожака стаи.


 

Автор: Виктория Тютина
Теги: инструкторы, разбился, дельталет, Владимир Путин
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