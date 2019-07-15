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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
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СК показал обломки разбившегося вертолета инструктора Путина

Следственный комитет показал видео с места жесткой посадки вертолета Robinson около деревни Барское-Мелечкино подмосковного Солнечногорска. Кадры опубликованы на канале СКР в YouTube.

Видео: Следственный комитет РФ

На них виден лежащий на боку вертолет. Правоохранительные органы оцепили место происшествия.

Общество
В Подмосковье разбился учивший Путина летать со стерхами пилот

В результате аварии погибли пилот и пассажир. Одним из погибших оказался глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин. В 2011 году ему поручили обучать полетам со стерхами занимавшего тогда пост премьер-министра Владимира Путина.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Теги: Подмосковье, жесткая посадка, вертолет Robinson
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СК возбудил дело после гибели учившего Путина летать авиаинструктора
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