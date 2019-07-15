СК показал обломки разбившегося вертолета инструктора Путина

Следственный комитет показал видео с места жесткой посадки вертолета Robinson около деревни Барское-Мелечкино подмосковного Солнечногорска. Кадры опубликованы на канале СКР в YouTube.

Видео: Следственный комитет РФ

На них виден лежащий на боку вертолет. Правоохранительные органы оцепили место происшествия.

В результате аварии погибли пилот и пассажир. Одним из погибших оказался глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин. В 2011 году ему поручили обучать полетам со стерхами занимавшего тогда пост премьер-министра Владимира Путина.