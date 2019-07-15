Президент Казахстана упрекнул глав регионов в княжеском поведении

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сравнил глав регионов (акимов) с князьями и раскритиковал их за высокомерное поведение с инвесторами, передает портал Tengrinews.kz.

«Я обращаюсь к акимам. Вы должны заниматься привлечением инвестиций. Иногда я смотрю, как вы принимаете делегации предпринимателей, инвесторов. Это никуда не годится. Садитесь во главе стола, рассаживаете их на расстоянии двух, трех, четырех метров. Ведете себя как руководители каких-то княжеств. Как-будто не вы заинтересованы в привлечении инвестиций, а они», — сказал президент.

Токаев добавил, что инвесторы, приходя в область, жалуются на непонятные требования со стороны органов власти. Он пообещал наказывать за такой подход.

При этом, по его словам, Казахстану предстоит столкнуться с большой конкуренцией при привлечении инвестиций.