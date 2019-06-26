В Казахстане запретят кредитовать граждан с низким доходом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Национальному банку запретить выдавать кредиты гражданам, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Распоряжение Токаева входит в комплекс мер, которые должен установить Нацбанк Казахстана для усиления ответственности финансовых организаций в связи с беззалоговыми займами. Токаев также поручил запретить начислять неустойки, комиссии и другие платежи, связанные с выдачей и обслуживанием кредита, если задолженность по нему просрочена более чем на 90 дней. Помимо прочего, Нацбанк должен ввести дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых займов.

При этом президент поручил правительству погасить долги и связанные с ними штрафы и пени в банках, если должниками по ним являются многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, те, кто получает выплаты по потере кормильца и другие льготные категорий граждан.

Общая задолженность в этом случае не должна превышать 3 млн тенге (около 500 тыс. руб.) на 1 июня 2019 года. На одного человека размер основного долга и вознаграждений по нему не должен превышать 300 тыс. тенге (почти 50 тыс. руб.). Токаев отметил, что около 500 тыс. граждан Казахстана не могут рассчитаться с долгами.