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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
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Суд приговорил экс-губернатора ЕАО к условному сроку

Биробиджанский районный суд приговорил бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова к четырем годам лишения свободы условно за подстрекательство к злоупотреблению полномочиями в закупках медоборудования. Об этом сообщается на сайте суда.

«Суд назначил Винникову наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, с лишением права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления на три года», — говорится в сообщении.

Суд возложил на него обязанность не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, а также отмечаться раз в месяц. Среди обстоятельств, смягчающих наказание, были учтены наличие у экс-губернатора государственных наград.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 33. и ч. 2 ст. 285 УК РФ. Винникова обвинили в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями, то есть в использовании своих служебных полномочий в личных интересах, что повлекло нарушение прав и интересов организаций, а также государства.

Отмечается, что преступление связано с закупками медоборудования для онкологического диспансера в 2014–2015 годах. Преференции были оказаны торговому дому «Медтехника», а оборудование закупили по завышенным ценам. В результате бюджету ЕАО нанесли ущерб в размере более 24 млн руб.

В 2015 году президент России Владимир Путин заменил Винникова Александром Левинталем. Источники РБК отмечали, что возможными причинами отставки стали низкий рейтинг губернатора и недовольство федерального центра тем, как он справлялся с последствиями наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году.

Теги: ЕАО, Губернатор, Приговор
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