Голикова назвала срок завершения импортозамещения обезболивающих лекарств

Процесс импортозамещения обезболивающих лекарственных препаратов, необходимых для оказания паллиативной помощи, будет полностью завершен к 2023 году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Российское производство будет двигаться и дальше в сторону импортозамещения, и те лекарственные формы, которые необходимы для оказания паллиативной помощи и взрослому, и детскому населению, будут полностью [выпускаться] у нас к 2023 году», — сказала Голикова.

Ранее Минздрав сообщал, что к 2023 году в России появятся более десяти наркотических обезболивающих и сильнодействующих лекарств в так называемых детских формах.

В декабре 2018 года учредитель Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным говорила, что таких лекарств в детских формах «нет абсолютно в стране».

«Детской паллиативной помощи, по сути, в стране нет. Обезболивающих для детей нет. И что бы ни говорили нам производители и Минздрав, обезболивающих для детей нет», — сказала тогда Федермессер.