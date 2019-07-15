Промсвязьбанк оценил сумму требований по искам в 500 млрд руб.

В связи с утратой контроля над рядом активов Промсвязьбанк надеется отсудить более 500 млрд руб. Именно такую сумму составляют все требования кредитной организации по судебным искам. Об этом глава банка Петр Фрадков сообщил в интервью ТАСС на международной промышленной выставке «Иннопром».

282 млрд руб. из этой суммы, указал банкир, — требования к бывшим акционерам Промсвязьбанка, которые «принимали решения и подписывали определенные сделки по выводу активов».

Всего судебных исков, по словам Фрадкова, «много — не меньше 700 по разным направлениям». «Мы постепенно устанавливаем контроль над теми активами, которые в связи с действиями отдельных лиц были либо выведены, либо над которыми банк потерял контроль в силу разных причин», — пояснил глава банка, заметив, что эта работа, по его оценкам, займет не один год.

Иски, добавил банкир, поданы как в России, так и за рубежом.