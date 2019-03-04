Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,72 -0,22 EUR Бирж. 74,48 -0,40 Brent 66,09 0,96% USD Нал. 66,53 65,11 EUR Нал. 75,36 73,85 USD ЦБ 65,80 -0,02 EUR ЦБ 74,74 -0,06 EUR/USD 1,1332 -0,0032 BTC/USD Бирж. 3 814,39 -70,41 IMOEX 2 473,79 -0,17% RTSI 1 185,83 -0,13% DJIA 25 691,02 -1,29% Nasdaq 7 522,86 -0,95%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Amazon $2 300 (+36,15%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+8,7%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Amazon $2 300 (+36,15%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+8,7%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 65,8 (-0,02) Quote, 12:22
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 74,74 (-0,06) Quote, 12:22
Forbes назвал богатейшую женщину мира Общество, 20:39 OCCRP узнал о проводках на $4,6 млрд через офшорную сеть «Тройки Диалог» Общество, 20:35 Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за 2018 год упала в четыре раза Бизнес, 20:07 В ДНР заявили о похищении СБУ экс-командира танкового экипажа Политика, 20:02 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 20:00 «Дочка» «Роскосмоса» уволит сотрудника за слова о жителях хрущевок Общество, 19:58 В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 года Общество, 19:46 Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых Финансы, 19:36 В Подмосковье самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетной полосы Общество, 19:34 Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Спорт, 19:27 Госдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий 5 марта Общество, 19:13 Росстат сообщил о двукратном замедлении инвестиций в конце 2018 года Экономика, 19:11 Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе Yahoo Технологии и медиа, 18:57 Кольский полуостров на авто: как доехать до полярного сияния с комфортом РБК и Haval​, 18:41
Финансы ,  
0 
Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых
Арбитраж присудил Промсвязьбанку выплату 66 млрд руб. от структур бывших собственников братьев Ананьевых. Суд признал недействительными сделки, в которых офшорные фирмы продали банку его собственные акции за день до санации
Фото: Владислав Шатило / РБК

Промсвязьбанк в Арбитражном суде Москвы выиграл дело более чем на 66 млрд руб. против Promsvyaz Capital B.V. (через нее Алексей и Дмитрий Ананьевы контролировали ПСБ) и других девяти иностранных компаний, которые, по утверждению истца, связаны с братьями Ананьевыми.

«Взыскать в пользу ПСБ 32,569 млрд руб. и $505,7», — огласил судья решение, передает корреспондент РБК. Сумма взыскивается с PSC B.V. и других ответчиков.

В иске банк требовал отменить около 30 сделок, совершенных за день до санации ПСБ 14 декабря, — тогда Промсвязьбанк выкупил собственные акции у ответчиков, бывших его акционерами.

«Мы указываем на то, что эти сделки преследовали единственную цель вывода из банка денежных средств», — говорил представитель Промсвязьбанка в суде.

В доказательство требований по признанию сделок недействительными представитель ПСБ указывал, что Дмитрий Ананьев получил предписание ЦБ о необходимости доформировать резервы банка еще 11 декабря и знал о ненадлежащем финансовом состоянии кредитного учреждения. «Все только и ждали введения временной администрации, все прекрасно понимали, что ПСБ является одним из системообразующих банков и не будет доведен до банкротства», — отметил он.

ЦБ взял на себя санацию «как регулятор, чтобы не допустить, чтобы огромное количество вкладчиков не получили своего удовлетворения», сказал представитель ПСБ, описывая, кого можно назвать пострадавшим в сложившейся ситуации. ЦБ потребовалось вложить в банк «огромное количество средств», добавил он.

Защита ответчиков, в свою очередь, отметила, что первая сделка проводилась между зарубежной PSC B.V. и Промсвязьбанком напрямую, а последующие — уже между PSC B.V. и другими иностранными фирмами. Поэтому эти сделки надо признавать недействительными на Кипре, говорили ответчики, а потом уже в российском суде. Но суд их аргументы во внимание не принял.

4 марта проводилось еще одно заседание по другому иску Промсвязьбанка к трем компаниям — PSC B.V., Peters International, Fintailor, которые участвовали и в первом процессе. Аргументация сторон была такой же. По второму иску претензии предъявлялись на 8,25 млрд руб. и тоже были удовлетворены.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Промсвязьбанк, Арбитражный суд
Материалы по теме
Промсвязьбанк подал рекордный иск к Ананьевым и бывшим топ-менеджерам
Финансы
Промсвязьбанк подал иск к компании Минца на 2,1 млрд руб.
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter