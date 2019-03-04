Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых

Арбитраж присудил Промсвязьбанку выплату 66 млрд руб. от структур бывших собственников братьев Ананьевых. Суд признал недействительными сделки, в которых офшорные фирмы продали банку его собственные акции за день до санации

Фото: Владислав Шатило / РБК

Промсвязьбанк в Арбитражном суде Москвы выиграл дело более чем на 66 млрд руб. против Promsvyaz Capital B.V. (через нее Алексей и Дмитрий Ананьевы контролировали ПСБ) и других девяти иностранных компаний, которые, по утверждению истца, связаны с братьями Ананьевыми.

«Взыскать в пользу ПСБ 32,569 млрд руб. и $505,7», — огласил судья решение, передает корреспондент РБК. Сумма взыскивается с PSC B.V. и других ответчиков.

В иске банк требовал отменить около 30 сделок, совершенных за день до санации ПСБ 14 декабря, — тогда Промсвязьбанк выкупил собственные акции у ответчиков, бывших его акционерами.

«Мы указываем на то, что эти сделки преследовали единственную цель вывода из банка денежных средств», — говорил представитель Промсвязьбанка в суде.

В доказательство требований по признанию сделок недействительными представитель ПСБ указывал, что Дмитрий Ананьев получил предписание ЦБ о необходимости доформировать резервы банка еще 11 декабря и знал о ненадлежащем финансовом состоянии кредитного учреждения. «Все только и ждали введения временной администрации, все прекрасно понимали, что ПСБ является одним из системообразующих банков и не будет доведен до банкротства», — отметил он.